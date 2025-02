Haddad: desafio não será isentar IR, mas compensar isso cobrando de quem não paga imposto

"De maneira que os privilegiados, hoje, que não pagam impostos, vão pagar para que quem paga, que é o trabalhador, pague menos. Hoje, quem paga imposto no Brasil é a população de maior baixa renda, ou sobre consumo ou descontado no imposto de renda na fonte", disse Haddad, reforçando a busca para que haja um equilíbrio nas cobranças entre as faixas de renda e que o governo não está preocupado em aumentar a arrecadação com as reformas tributárias. "O princípio é manter o equilíbrio, mas fazendo mais justiça tributária", comentou.