Ibovespa cai 0,37%, aos 127,1 mil, e acumula perda de 0,85% na semana

Aqui, no meio da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou abertura de crédito extraordinário de R$ 4 bilhões para linhas do Plano Safra, e criticou a demora do Congresso em aprovar o Orçamento de 2025. Segundo ele, os recursos serão acomodados dentro dos limites do arcabouço fiscal quando o orçamento for aprovado. Em paralelo, no exterior, a identificação de um novo coronavírus na China, com potencial pandêmico segundo avaliação científica, piorou o sentimento do mercado - e deu impulso às ações de empresas farmacêuticas em Nova York.

Por lá, contudo, os principais índices fecharam em baixa de 1,69% (Dow Jones), 1,71% (S&P 500) e 2,20% (Nasdaq). À tarde, a retomada da retórica protecionista por Trump, ao reiterar que anunciará em 2 de abril tarifas de 25% sobre carros importados, não contribuiu para o apetite por ativos de risco nesta sexta-feira. Por aqui, o dólar encerrou o dia bem mais perto da máxima (R$ 5,7362) do que da mínima (R$ 5,6943) da sessão, em alta de 0,46%, a R$ 5,7306. Na B3, o Ibovespa tocou mínima a 126.483,02 pontos, em queda então de 0,88%.

No quadro mais amplo, porém, a especialista da Blue3 destaca a tendência de prosseguimento do ajuste de baixa do dólar frente a moedas de referência e também ao real, em meio à expectativa de entendimento entre EUA e China que evite escalada protecionista que era sinalizada pelo presidente americano, Donald Trump, desde antes da posse em 20 de janeiro. Assim, embora a moeda americana tenha avançado 0,60% frente ao real na semana, ainda acumula perda de 1,82% no mês.

Na B3, as expectativas para o comportamento das ações no curtíssimo prazo permaneceram inalteradas no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Como na última edição, entre os participantes, as previsões de alta, queda e estabilidade para o Ibovespa na próxima semana permaneceram com fatia de 33,33%, cada.

Nesta sexta-feira, o desempenho das ações de primeira linha foi negativo, à exceção da principal delas, Vale ON, que fechou na máxima do dia, a R$ 58,16, em alta de 0,73%, após ganho de 3,68% ontem - na semana, o papel da mineradora avançou 4,47%, colocando a alta do mês a 7,37%.

Em dia negativo para as cotações do petróleo, Petrobras ON e PN cederam hoje 0,56% e 0,29%, ainda retendo ganho de 3,45% e de 2,54% na semana, pela ordem. A semana, por outro lado, foi negativa para as ações de grandes bancos, com destaque para Bradesco, que cedeu 2,07% (ON) e 2,87% (PN) no intervalo. Nesta sexta-feira, as perdas entre as maiores instituições ficaram entre 0,07% (Banco do Brasil ON) e 0,92% (Bradesco PN), moderando a baixa em direção ao fechamento - o que contribuiu para a relativa melhora do Ibovespa, assim como o desempenho de Vale.