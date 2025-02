Ibovespa cai apesar de alta do minério e de viés para cima em NY, em dia de agenda esvaziada

Conforme ele, assim que o Orçamento de 2025 for aprovado o governo lançará o Plano Safra para a próxima fase. "Vamos colher uma das maiores safras este ano e assim continuar garantindo alimentos", disse, completando que a queda do dólar ante o real e a nova safra ajudarão estabilizar os preços dos alimentos no Brasil. A aprovação do Orçamento, estimou, trará, no médio prazo, sustentabilidade fiscal e juros menores.

Em meio às afirmações e ao recuo dos rendimentos dos Treasuries, os juros futuros abandonaram o viés de alta da abertura e o dólar renovava máxima a R$ 5,7153, com alta de 0,19%.

Diante de alguns sinais de atividade enfraquecida que poderiam instigar uma Selic menor ao final do ciclo de elevação, fica no radar a participação do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, em live, às 11 horas.

Contudo, o PicPay ressalta que a expectativa de desvalorização do real, o hiato do produto apertado e a fragilidade das contas públicas exigem alta nos juros. Conforme cita em nota as expectativas de inflação têm se mostrado cada vez mais desancoradas. As premissas da instituição indicam uma taxa Selic de 15% em 2025, com tendência altista.

No campo corporativo, fica no radar a informação da Petrobras da renúncia de Marcelo Gasparino da Silva ao cargo de conselheiro de administração. Segundo o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a motivação foi a intenção dele de permanecer apenas no conselho da Eletrobras, porém, divergências internas no colegiado também influenciaram.

Já o Conselho de Administração da Azul aprovou um aumento de capital mediante a subscrição privada de novas ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) no valor de, no mínimo, R$ 72 milhões e, no máximo, R$ 3.370.258.632,00.