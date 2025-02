Moedas Globais: dólar avança com cautela sobre novo vírus e declarações de Trump

O dólar teve desempenho diverso ante as principais moedas fortes com o risco de um novo vírus com potencial pandêmico na China e com declarações de Donald Trump sobre Ucrânia e sobre tarifas no radar, o que pode tumultuar ainda mais o cenário geopolítico. O euro e a libra caíram, enquanto a moeda japonesa seguiu firme, levando a moeda americana a ceder abaixo de 149 ienes mais cedo.

Pela manhã, a moeda americana ampliou desvalorização contra o iene em meio à deterioração do mercado acionário em Nova York, em aparente busca por segurança. Mais tarde, o presidente Trump reiterou que pretende impor taxa de 25% sobre carros importados a partir de 2 de abril. E disse não achar importante convidar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para as discussões sobre o fim do conflito com a Rússia. Na próxima semana, a invasão da Ucrânia pela Rússia completa três anos.

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, fechou em alta de 0,23%, a 106,612 pontos. Perto das 17h50 (de Brasília), o dólar cedia a 149,14 ienes. O euro se depreciava a US$ 1,0465 e a libra recuava a US$ 1,2634.