País vai colher 'bons frutos' no combate à inflação, diz Haddad em entrevista

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o resultado do índice inflacionário de janeiro para argumentar que o País vai colher "bons frutos" no combate à inflação, inclusive no que diz respeito ao preço dos alimentos. "A inflação de janeiro já, de certa maneira, foi a menor da história de janeiro, e nós entendemos que nós vamos colher bons frutos no combate à inflação", disse Haddad em entrevista ao ICL Notícias.

O ministro observou que a queda do dólar e a nova safra também irão ajudar numa estabilização do preço dos alimentos. "Nós tivemos problema de seca e inundação o ano passado, isso afetou. Tivemos aí a manutenção dos juros americanos em patamares muito elevados. Isso faz com que o dólar fique muito forte no mundo inteiro", observou Haddad, reclamando ainda da "destruição" de políticas pelo governo Bolsonaro, citando os estoques reguladores e a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para recuperar essas ações.