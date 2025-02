Sem gatilho firme, dólar tem leve alta a R$ 5,70, em sintonia com o exterior

O dólar oscila entre a estabilidade e leves altas desde a abertura dos negócios desta sexta-feira, 21, sendo negociado na faixa dos R$ 5,70 nos mercados à vista e futuro. A principal referência para o esse desempenho vem do exterior, onde a moeda norte-americana opera em alta ante a maior parte das divisas.

A entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedida pela manhã ao canal ICL Notícias, teve pouca influência nos negócios, mas mantém o mercado cauteloso, segundo avalia José Raymundo Faria Junior, diretor da Wagner Investimentos. Ele avalia que o discurso não trouxe novidades, mas reforça que o governo deverá buscar reforçar medidas que visem recuperar sua popularidade, mas que terão também efeitos negativos, seja no âmbito fiscal ou no inflacionário.

"O dólar não tem um gatilho para o curto prazo para subir, mas após o Carnaval é que saberemos como ficarão as coisas, pois teremos o retorno do Congresso, definição de juros pelo BCE e o PIB do Brasil. É também quando expira a suspensão de 30 dias das tarifas impostas por Donald Trump ao México e ao Canadá e ele deverá se pronunciar", analisa o profissional.