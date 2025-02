Tesouro: RN comprometeu 57,56% da RCL ajustada com pessoal e ultrapassou limite da LRF

No indicador sobre valores totais de precatórios em relação à RCL, os Estados que apresentaram os maiores índices foram Rio Grande do Norte (28,6%), Rio Grande do Sul (28,3%) e Paraíba (24,4%). Os Estados do Pará (0,3%), do Espírito Santo (0,6%) e do Mato Grosso do Sul (0,9%) registraram comprometimento menor do que 1% nesse tipo de dívida.

No indicador de operações de crédito, que apresenta os valores porcentuais das operações de crédito sobre a RCL até o 3º quadrimestre de 2024, os maiores valores porcentuais foram registrados nos Estados do Piauí (13,81%), Amazonas (7,00 %) e em Alagoas (6,75%). Segundo o Tesouro, as informações são relativas ao fluxo de ingresso de recursos no período.