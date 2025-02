Trump reitera que anunciará tarifas de 25% sobre carros importados no dia 2 de abril

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou que aplicará tarifas de 25% sobre carros importados, provavelmente, no dia 2 de abril. Ele repetiu que o dia 1º foi descartado, já que não "gosta da data", mesmo que o atraso de um dia leve a uma perda de receita importante.

Trump disse que vai dobrar a oferta de energia no pais, citando que o aumento será por meio de fontes como carvão limpo, nuclear e gás natural, enquanto descartou energia eólica, citando o alto custo, ao mesmo tempo em que repetiu que as turbinas eólicas estão matando muitos pássaros no país.

Os comentários foram feitos em discurso após reunião com governadores republicanos na Casa Branca nesta sexta-feira.