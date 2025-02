Adeus, centavo! Após décadas de reclamações, Trump decreta fim da moeda de um centavo nos EUA

As moedas de um centavo são as mais populares cunhadas pela Casa da Moeda dos EUA, que relatou ter produzido 3,2 bilhões delas no ano passado. Isso constitui mais da metade de todas as novas moedas fabricadas no ano passado.

Jeff Gore, professor do MIT que fundou a organização Cidadãos pela Aposentadoria do Centavo, diz que as moedas devem permanecer em circulação por cerca de 30 anos, e que nas últimas três décadas a Casa da Moeda fabricou cerca de 250 bilhões de moedas de um centavo.

No entanto, ele diz que "como ninguém quer usar os centavos, eles saem da circulação ativa muito mais rápido do que outras moedas".

Se as moedas permanecem em uma gaveta por décadas, pergunta Gore, "isso se qualifica como estar em circulação"?

Os americanos sentirão falta do centavo?

A experiência em outros países sugere que não.