Leilão do Trem Intercidades é antecipado para este ano; SPI prevê 11 leilões em 2025

Inicialmente previsto para 2026, o leilão do Trem Intercidades (TIC) Eixo Oeste - que vai ligar a capital paulista ao município de Sorocaba - deve ocorrer no quarto trimestre deste ano, informa o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, ao Broadcast Político. Com a mudança, o governo de São Paulo agora tem 11 leilões previstos em 2025, estimando cerca de R$ 72,64 bilhões em investimento total.

"Se conseguirmos fazer os leilões do lote Alto Tietê (linhas 11, 12 e 13 da Companhia de Trens Metropolitanos, a CPTM) e lote ABC Guarulhos (linhas 10 e 14 da CPTM) sem percalços, conseguimos manter essa data", disse Benini. "É o pipeline de projetos. O Alto Tietê já está com leilão marcado. O ABC Guarulhos já está em audiência pública. Então, está tudo encaminhado para fazermos as audiências do TIC no 2º trimestre."

Com estudos sendo realizados pela International Finance Corporation, do Banco Mundial, a concessão seguirá o padrão de 30 anos, com investimento estimado em R$ 10 bilhões. Falta apenas fechar as datas ao final do ano, segundo a secretaria.