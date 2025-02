Sherwin-Willians viu Suvinil como oportunidade única - comprou rápido e pagou de acordo

A aquisição anunciada na segunda-feira, 17, da Suvinil é o maior negócio da americana Sherwin-Williams na América Latina. Com a compra, por US$ 1,15 bilhão, ou R$ 6,5 bilhões pelo dólar do dia, toda paga em dinheiro, a empresa dos Estados Unidos pode saltar de menos de 6% de participação no mercado brasileiro de tintas para 41%.

A Suvinil é a líder do mercado de tintas decorativas no Brasil, com 35% de participação. A segunda maior é a AkzoNobel, dona da marca Coral, com pouco mais de 25%. No ano passado, a Suvinil faturou US$ 525 milhões (R$ 3 bilhões, pelo dólar do dia).

A aquisição precisa do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Como não eleva tanto a concentração do mercado, fontes acreditam que seja aprovada sem maiores restrições.