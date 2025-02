Alpargatas reverte prejuízo com lucro líquido de R$ 2,1 Mi no 4º trimestre

O Ebitda ajustado, por sua vez, foi de R$ 36 milhões no trimestre, uma queda de 46,5% ante o mesmo período de 2023. No ano passado, o indicador somou R$ 353 milhões, com margem de 8,6%.

Já a receita líquida atingiu R$ 1,1 bilhão e R$ 4,1 bilhões no trimestre e no ano de 2024, aumento anual de 11,2% e 10,0%, respectivamente.

A Alpargatas destaca que a melhora na operação comercial de Havaianas consolidado, somada ao processo de normalização do volume de vendas, contribuíram para as expansões da receita.

Além disso, a companhia encerrou o trimestre com posição financeira líquida de R$ 121,8 milhões, representando melhora de R$ 63,9 milhões, em relação ao caixa líquido do trimestre anterior.