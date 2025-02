Anfavea anuncia Igor Calvet como primeiro presidente contratado do mercado

Com experiência em políticas industriais, comércio exterior e inovação, Calvet já atuou no ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, onde foi secretário de desenvolvimento e competitividade industrial. Também foi presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Após deixar o setor público, foi contratado pela Anfavea em outubro 2023, passando a atuar como diretor executivo da associação das montadoras.

Graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), Calvet é mestre e doutorando em Ciências Políticas pela mesma instituição. Sua experiência no setor público e articulação institucional é considerada fundamental pela entidade no fortalecimento de sua representatividade.

"A Anfavea tem um papel fundamental na construção de políticas públicas que impactam diretamente o setor automotivo e a economia brasileira. Estou honrado em assumir essa posição e comprometido em intensificar o diálogo com o governo e com todo o setor, buscar soluções para os desafios do setor e apoiar a inovação e a competitividade da indústria nacional", declarou Igor Calvet.