Auren: com AES, prejuízo líquido soma R$ 32,6 mi em 2024, revertendo lucro líquido de 2023

Os números foram apresentados sob uma visão proforma, ou seja, considerando as operações combinadas da própria Auren e da antiga AES Brasil desde janeiro de 2023 para fins comparativos. A AES Brasil, no entanto, foi incorporada, de fato, somente no último trimestre do ano passado.

Neste contexto, a empresa terminou 2024 com uma dívida líquida de R$ 18,9 bilhões e, consequentemente, uma alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda, de 5,7 vezes. No terceiro trimestre de 2024, antes da consolidação do negócio, o indicador estava em 1,6 vez.

De acordo com o vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores da companhia, Mateus Ferreira, o prejuízo reportado no ano passado é fruto de um maior endividamento da empresa, que resulta da aquisição. "Esse endividamento mais alto faz com que a gente tenha uma despesa financeira mais alta, mas o lucro societário da Auren foi cerca de R$ 272 milhões", afirmou em relação ao resultado da Auren do ano todo mais o da AES em novembro e dezembro do ano passado.

Já o diretor-presidente da companhia, Fabio Zanfelice, destacou que a geração de caixa da companhia, que, considerando o índice de conversão foi de 59,3% no quatro trimestre de 2024, e de 56,9% no ano, "comprova a tese de que a companhia vai desalavancar muito rápido". Ele estima que, em aproximadamente dois anos, a alavancagem estará "muito mais baixa do que é hoje".