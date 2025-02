BoE: Swati Dhingra é renomeada membro externo do Comitê de Política Monetária por Reeves

A dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) Swati Dhingra foi renomeada como membro externo do Comitê de Política Monetária (MPC), conforme anunciado pela chanceler do Tesouro britânico, Rachel Reeves, nesta segunda-feira, 24.

O comunicado informa que as renomeações não são automáticas e que cada caso é considerado por seus próprios méritos. "A nomeação de membros externos para o MPC é projetada para garantir que o Comitê se beneficie do pensamento e da experiência, além daquelas adquiridas dentro do Banco", menciona a nota oficial publicada, que destaca que cada integrante do MPC tem experiência no campo da economia e da política monetária. "Eles são independentes e não representam grupos ou áreas específicas".