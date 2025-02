Bolsas da Europa fecham mistas com ações de defesa em destaque após eleição na Alemanha

As bolsas europeias fecharam em território misto nesta segunda-feira, 24, à medida que investidores digeriam a vitória da aliança conservadora nas eleições parlamentares da Alemanha, realizadas no domingo. O DAX, referencial do mercado alemão, avançou com ajuda do conglomerado de defesa Rheinmetall.

Já a aceleração da taxa de inflação anual ao consumidor da zona do euro limitou os ganhos no mercado acionário europeu.

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou estável, a 8.658,98 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,60%, a 22.421,36 pontos. O CAC 40, de Paris, caiu 0,78%, em 8.090,99 pontos. Em Madri, o Ibex 35 ganhou 0,36%, a 12.999,00 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 1,62%, a 6.819,07 pontos. Em Milão, o FTSE MIB marcou alta de 0,13%, a 38.472,56 pontos. As cotações são preliminares.