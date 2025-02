Bolsas da Europa sobem majoritariamente, após vitória da aliança conservadora na Alemanha

Ontem (23), a coalizão conservadora entre a União Democrata Cristã (CDU) e a União Social Cristã (CSU) venceu a eleição parlamentar alemã, com 28,5% dos votos. Desta forma, o candidato do CDU, Friedrich Merz, deve assumir como chanceler da Alemanha, no lugar de Olaf Scholz. A Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema direita, ficou em segundo lugar, com 20,8% dos votos, e o Partido Social-Democrata (SPD), de Scholz, veio em seguida, com 16,4% da preferência do eleitorado.

Logo mais, a atenção na Europa vai se voltar para leitura final da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro referente a janeiro. Na prévia, o CPI anual do bloco mostrou alta de 2,5%, bem acima da meta de inflação do Banco Central Europeu (BCE), de 2%.

Mais cedo, pesquisa mostrou que o índice Ifo de sentimento das empresas alemãs ficou inalterado em fevereiro ante o mês anterior, em 85,2 pontos, contrariando previsão de avanço.

No noticiário corporativo, a ação da Just Eat Takeaway.com disparava quase 53% em Amsterdã, no horário acima, após anúncio de que a holandesa Prosus fechou acordo para a aquisição da companhia de entrega de alimentos, por 4,1 bilhões de euros. Outras empresas do setor foram impulsionadas pela notícia, caso da britânica Deliveroo (+6,6%) e da alemã Delivery Hero (+8,6%).

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,88% e a de Londres avançava 0,31%, enquanto a de Paris caía 0,14%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,22%, 0,54% e 1,32%, respectivamente.

