Ceron diz que Tesouro pode ampliar operação do Tesouro Direto para 24 x 7 no 2º semestre

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta segunda-feira, 24, que o horário de funcionamento do Tesouro Direto pode ser ampliado no segundo semestre deste ano. A ideia é que a operação - que hoje ocorre em horário comercial - passe a ser 24 horas por dia e 7 dias por semana, explicou.

"A gente está trabalhando muito para tornar o Tesouro Direto 24 x 7", disse o secretário, em uma entrevista ao vivo à Exame.

O objetivo, segundo Ceron, é passar da marca de 5 milhões de investidores no Tesouro Direto até o fim de 2026.