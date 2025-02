Ceron: semana mostrou 'normalização do mercado' e retomada do apetite por títulos da dívida

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta segunda-feira, 24, que a semana passada foi marcada por um processo de "normalização do mercado." Isso se reflete na retomada do apetite dos investidores - inclusive estrangeiros - pela dívida brasileira, após um período conturbado no fim de 2024, afirmou.

"A gente começa a notar um retorno do apetite pela dívida, de não residentes e pela dívida de mais longo prazo, que é o que estávamos sentindo um apetite menor", disse o secretário, em uma entrevista ao vivo à Exame. "Nós notamos esse processo no mercado interno, nos nossos leilões semanais, e nos preparamos para testar o apetite externo em relação ao Brasil."

Na semana passada, o Tesouro levantou US$ 2,5 bilhões no mercado externo, em um leilão de títulos de dez anos. O objetivo era leiloar US$ 2 bilhões, mas a demanda atingiu US$ 6 bilhões, acima do esperado, e permitiu tanto elevar o montante, como trabalhar com uma taxa menor.