Dólar no fim de 2025 cai abaixo de R$ 6,00 pela 1ª vez desde o início de janeiro, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 caiu de R$ 6,00 para R$ 5,99. Com isso, ficou abaixo da linha de R$ 6,00 pela primeira vez desde 13 de janeiro, quando foi publicado o segundo boletim de 2025.

O dólar avançou acima de R$ 6,26 em dezembro, atingindo máximas históricas, mas perdeu força diante do real este ano. Até a última sexta-feira, 21, a moeda americana acumulava queda de 7,27% frente à brasileira - que tinha o segundo melhor desempenho entre as principais divisas globais em 2025.

A mediana do Focus para o dólar no fim de 2026 se manteve em R$ 6,00 pela sexta semana consecutiva. A projeção para o fim de 2027 aumentou de R$ 5,90 para R$ 5,92, contra R$ 5,93 quatro semanas antes. A estimativa intermediária para o fim de 2028 subiu de R$ 5,90 para R$ 5,93, de R$ 5,99 um mês atrás.