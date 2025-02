Dólar sobe e supera R$ 5,75 com receio fiscal à espera de fala de Lula

O Broadcast também apurou que a equipe econômica deve enviar ao Congresso após o Carnaval o redesenho do projeto de lei para custear o programa do Auxílio Gás dentro das regras do arcabouço fiscal. A dúvida é como o governo vai encontrar recursos do Orçamento para entregar "gás de graça" para 22 milhões de famílias, como prometido pelo presidente.

O economista-chefe da corretora Monte Bravo, Luciano Costa, afirma que a sequência de informações que podem indicar expansão fiscal e até parafiscal, como no caso do FGTS, acabaram jogando o dólar para cima ao longo da tarde. Há receio de que Lula anuncie alterações ou até aumento no Pé-de-Meia, que precisa ser enquadrado nas regras do arcabouço.

"Tudo isso está relacionado à questão fiscal. Há também a perspectiva de medidas de estímulo, o que leva a um divergência entre a política monetária, que tenta desaquecer a economia. Isso parece que acabou tensionando o câmbio", afirma Costa.

Analistas ouvidos pelo Broadcast nos últimos dias se mostraram preocupados com uma guinada populista de Lula, em uma tentativa de recuperar a popularidade perdida, como mostraram pesquisas de opinião recentes, e se posicionar de forma mais favorável para a eleição de 2026.

O gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, afirma que mercado tende a operar com volume mais reduzido nesta semana pré-Carnaval, o que pode trazer picos de volatilidade caso haja episódios de aversão ao risco ou surpresas negativas no campo fiscal.

"O mercado está bem parado nos últimos dias em termos de negócios. O real conseguiu se recuperar do tombo do fim do ano em grande parte porque não tinha notícia ruim vindo de Brasília. Os estrangeiros vieram aproveitar a bolsa barata em dólar e os nossos juros", afirma Galhardo, que vê a taxa de câmbio oscilando no curto prazo entre R$ 5,70 e R$ 5,90.