Haddad: estamos prestes a fechar texto no Congresso para modernizar lei das concessões e PPPs

"O Brasil demonstrou maturidade institucional para ser bem usada. Arriscaria a dizer que as experiências em PPPs e concessões, em ampla maioria, foram aperfeiçoadas ao longo do tempo. Temos um manancial de experiências que permitem ao gestor público moderno se valer da experiência pregressa para elaborar edital decente, que vai entregar algo condizente com as necessidades da sociedade, a custos razoáveis", acrescentou o ministro. "Sou uma pessoa muito confiante de que estamos no caminho certo."

Lembrando do tempo em que foi prefeito de São Paulo, Haddad avaliou ainda que o ambiente de negócios precisa ser convidativo não apenas aos investidores, mas também aos gestores públicos. "Sem governança pública convidativa, o gestor público não consegue fazer nada andar", assinalou o ministro da Fazenda.