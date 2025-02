Lula participa de assinatura de contrato da Transpetro de R$ 1,6 bi com estaleiros do RS

Em mais uma viagem para impulsionar a indústria naval em menos de duas semanas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta segunda-feira, 24, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, da cerimônia de assinatura do contrato da Transpetro com o consórcio formado pelos estaleiros Rio Grande e Mac Laren, para a aquisição de quatro navios da classe Handy. As embarcações tem valor de US$ 69,5 milhões cada - ou R$ 1,6 bilhão no total, na cotação do fechamento de sexta-feira, 21 -, e serão utilizadas para transporte de derivados de petróleo na costa brasileira, informou a Petrobras.

O evento será realizado no Estaleiro Rio Grande, e, além de Lula, contará com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin; do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; da presidente da Petrobras, Magda Chambriard; do presidente da Transpetro, Sergio Bacci; entre outras autoridades.

Esse é o primeiro contrato que será assinado pela Transpetro no âmbito do Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras. A companhia lançou, na semana passada, em cerimônia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a licitação para aquisição de oito navios gaseiros, dentro do mesmo Programa.