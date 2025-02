Previsão do Focus para Selic no fim de 2025 segue em 15% ao ano; para 2026, continua em 12,5%

A estimativa intermediária para o fim de 2027 continuou em 10,50%. Quatro semanas antes, era de 10,38%. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10% pela nona semana consecutiva.

Na ata da reunião de janeiro, o Copom afirmou que a elevação dos juros é "compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante." O colegiado espera inflação de 5,2% em 2025 e de 4,0% no terceiro trimestre de 2026, o horizonte relevante da política monetária.