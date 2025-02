SG do Cade determina que Itaú pare recusas de transações em carteiras digitais de concorrentes

"Em outras palavras, o Banco Itaú, de forma arbitrária, recusa a aprovação da transação unicamente por estar sendo realizada em uma carteira digital concorrente, e não em sua própria plataforma", disse o órgão.

No entendimento da SG, ao apresentar dificuldades ao funcionamento de concorrentes no mercado de carteiras digitais, o Itaú acaba por criar barreiras à entrada de novos concorrentes no segmento à jusante, "concretizando a prática exclusionária e discriminatória". "Além disso, ao permitir que o mesmo tipo de transação, rejeitada para as carteiras digitais concorrentes e aprovada em sua plataforma digital, o Banco Itaú favorece os serviços prestados pelos seus próprios canais."

A nota técnica ainda sugeriu que o Cade também averigue a alegação do Itaú de que outros emissores adotariam "políticas semelhantes". "Se, como foi alegado nos autos, há uma prática de recusa de venda de forma discriminatória e recorrente por outros agentes do mercado, tal fato deverá ser apurado em sede do presente Inquérito Administrativo", afirma a SG.

Ao Broadcast

O Itaú afirmou ainda que a decisão de recusar parte das transações foi compartilhada com as carteiras e com o Banco Central, que ratificou a conduta do banco.

Em relação à preventiva, o Itaú disse que teve seus direitos gravemente violados, quando lhe foi negado acesso à íntegra dos autos e que é o único implicado na medida preventiva, ainda que haja evidências no processo de que outros bancos e fintechs possuem práticas semelhantes de negativa de transação, disse a instituição.