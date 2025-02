Sindipetro-RJ convoca greve contra acréscimo de 1 dia de trabalho presencial

Após reunião entre Petrobras e a Federação Única dos Petroleiros (FUP), no início de fevereiro, a estatal pediu três semanas de prazo para responder se aceita negociar com a categoria, prazo que vence na próxima sexta-feira, 28, informou a FUP. Segundo a entidade, a Petrobras ainda não sinalizou com uma reunião para tratar do assunto.

A FUP apoia a paralisação convocada pelo Sindipetro-RJ e promete manifestações em várias unidades no dia 26. O principal objetivo, segundo a entidade, é que a empresa suspenda as medidas sobre o teletrabalho e abra um canal de negociação com as entidades representativas dos petroleiros. O estado de greve foi aprovado em assembleias realizadas no final de janeiro.

"Não há justificativa plausível para a falta de diálogo da empresa diante de uma mudança que afeta diretamente a vida dos trabalhadores", afirmou em nota a diretora da FUP, Cibele Vieira. "Todo o movimento sindical petroleiro defende que as regras do teletrabalho sejam estabelecidas por meio de negociações coletivas", complementou Vieira, destacando que a FUP quer assegurar também que o teletrabalho seja incluído como cláusula no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Segundo a FUP, a paralisação de 24 horas vai ocorrer em diversas bases administrativas do Rio de Janeiro, incluindo o Edifício Senado (Edisen), sede da Petrobras. Além disso, estão previstas manifestações e atrasos na entrada dos trabalhadores em outros Estados.

O que diz a Petrobras

A Petrobras informou na noite desta segunda-feira, 24, que recebeu ofício do Sindipetro-RJ, informando-a sobre a mobilização dos empregados administrativos lotados na cidade do Rio de Janeiro para uma greve na quarta-feira, 26.