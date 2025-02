Taxas de juros têm viés de alta com rendimentos de Treasuries

Os juros futuros operam em leve alta na manhã desta segunda-feira, 24, acompanhando os rendimentos dos Treasuries e após o Boletim Focus do Banco Central trazer mais piora das expectativas de inflação para 2025 e 2026. A projeção suavizada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 12 meses à frente, no entanto, desacelerou de 5,77% para 5,64%. O movimento, no entanto, é limitado pela queda do dólar ante o real.

Em dia de agenda mais fraca, o mercado fica em compasso de espera pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de fevereiro, que sai amanhã.

Às 9h50, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia para 14,545%, de 14,503% no ajuste anterior.