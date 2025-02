TCU avalia na sessão de quarta-feira processos sobre Malha Paulista e Aeroporto de Viracopos

Vejas os principais itens da pauta:

*Auditoria envolvendo a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária no acompanhamento dos contratos de concessões aeroportuárias;

*Representação em que se trata das diretrizes para elaboração do Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República do exercício de 2025;

*Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações acerca de gastos com contratação de serviço de monitoramento de redes sociais;

*Acompanhamento com o objetivo de avaliar os procedimentos preparatórios à celebração de termo aditivo para a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Ferrovia Malha Paulista;

*Acompanhamento dos leilões primários de títulos públicos no período de 2021 a 2023;