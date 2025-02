Zema diz que intenção é privatizar Cemig, BDMG, Copasa e Codenge ainda em 2025

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse nesta segunda-feira, 24, que sua intenção é, ainda neste ano, obter aval do Legislativo e privatizar quatro estatais do Estado: Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codenge). A afirmação foi feita em evento na Federação da Indústria do Rio de Janeiro (Firjan).

"A nossa intenção é privatizar as empresas. Ainda não conseguimos a aprovação legislativa, mas inclusive com o Propag será necessário e vamos conseguir a aprovação da Assembleia Legislativa muito provavelmente este ano", disse Zema. "Estamos bastante confiantes porque uma das condições do Propag é um pagamento à vista, e para nós fazermos esse pagamento, as empresas precisarão ser privatizadas."

Apesar da intenção de alienar as empresas, Zema reconheceu que elas "ajudam muito" no orçamento com os dividendos. "Boa parte disso aqui vem para os cofres públicos devido a um resultado melhor."