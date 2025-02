ANA planeja encomendar US$ 14 bilhões em aviões da Boeing, Airbus e Embraer

A ANA Holdings planeja encomendar aviões da Boeing, Airbus e Embraer, em uma transação com valor superior a US$ 14 bilhões. A companhia aérea japonesa anunciou nesta terça-feira, 25, que decidiu encomendar até 77 aviões das três companhias para sustentar o crescimento internacional no médio e longo prazo e atender a mudanças na demanda das operações domésticas.

A expectativa é que as aeronaves sejam entregues por volta de 2033.

O valor de catálogo dos aviões é de cerca de 2,158 trilhões de ienes, o equivalente a US$ 14,41 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.