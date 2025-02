Aneel aprova consulta sobre leilão de reserva de capacidade, previsto para junho de 2025

O certame vai contratar potência proveniente de empreendimentos de geração, novos e existentes. O leilão de reserva de capacidade, na forma de potência, será o segundo realizado.

O primeiro, nesta modalidade, foi em 2021. Com mudanças no clima, a operação do sistema elétrico exige mais fontes para atender, com segurança operativa, as cinco regiões do país nas horas de maior consumo e de menor geração das fontes renováveis.