Azul tem lucro líquido ajustado de R$ 62,4 milhões

O lucro operacional aumentou 40,2% na mesma base comparativa, atingindo recorde de R$ 1,23 bilhão. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do trimestre foi recorde, ao somar R$ 1,95 bilhão, 33% acima do resultado do último trimestre de 2023.

Já a receita líquida total somou R$ 5,54 bilhões entre outubro e dezembro de 2024, 10,2% maior quando comparado a igual intervalo de 2023.

Acumulado do ano

No acumulado de 2024, a companhia teve prejuízo líquido ajustado de R$ 1,05 bilhão, 56,3% menor do que em 2023. No critério não ajustado, o prejuízo saltou de R$ 700,3 milhões no período anterior para R$ 8,23 bilhões.

Após a divulgação do balanço, as ações da empresa subiram e lideraram as altas do dia na Bolsa, com valorização de 4,13%, a maior do Ibovespa. "O mercado gostou porque melhorou muito o lucro operacional, a frota segue 'nova', com idade média de sete anos. Além disso, mostrou força na operação, mesmo com prejuízo financeiro por conta do dólar e combustível caros", destacou Felipe Sant'Anna, especialista da Star Desk. (COLABOROU VINÍCIUS NOVAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.