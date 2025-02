BCE: salários negociados na zona do euro recuam a 4,1% no 4º trimestre e se afastam de recorde

Os salários negociados na zona do euro tiveram alta anual de 4,1% no quarto trimestre de 2024, desacelerando depois de atingir maior nível histórico de 5,43% no terceiro trimestre do ano passado, segundo pesquisa do Banco Central Europeu (BCE), divulgada nesta terça-feira, 25.

É possível que o número apoie mais um corte nas taxas de juros pelo BC europeu, na reunião marcada para acontecer na próxima semana.

De acordo com o Danske Bank, a queda esperada era a 5%, considerando "indicadores salariais mais oportunos". O banco, no entanto, menciona que "é importante cautela ao interpretar o indicador de salários negociados, pois ele pode ser muito volátil".