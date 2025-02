Bolsas da Ásia fecham em baixa, com preocupação renovada sobre tarifas de Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, à medida que a ofensiva tarifária do governo Trump voltou a pesar no sentimento de investidores.

Na volta de um feriado, o índice japonês Nikkei caiu 1,39% em Tóquio, a 38.237,79 pontos, pressionado por ações de eletrônicos, enquanto o Hang Seng recuou 1,32% em Hong Kong, a 23.034,02 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,57% em Seul, a 2.630,29 pontos, após o BC da Coreia do Sul cortar juros, mas também reduzir projeção de crescimento, e o Taiex registrou queda de 1,19% em Taiwan, a 23.285,72 pontos.