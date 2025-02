Brasil precisará passar por várias reformas da Previdência, diz Ceron

Ceron defendeu que o governo tem uma diretriz muito clara sobre a valorização do salário mínimo, e justificou que a discussão sobre o tema é uma das mais complexas. Ele mencionou que, apesar de a opção por uma política de valorização do mínimo acima da inflação pressionar as contas públicas do ponto de vista fiscal, tem um impacto brutal sobre a renda das famílias e economia como um todo.

"O presidente (Lula) sempre foi muito claro. Para ele, nada é mais importante do que a política de valorização do salário mínimo, porque gera incremento de renda, retirada da pobreza", relatou Ceron.

Ele lembrou que o desafio do governo é manter os reajustes reais do mínimo em equilíbrio com as contas públicas. Por isso, lembrou, foi aprovada no fim do ano passado uma mudança para que a alta do mínimo esteja limitada ao avanço do arcabouço fiscal, de 2,5% ao ano acima da inflação.

"Na nossa opinião, vai continuar tendo algum crescimento real do salário mínimo. De momento em momento vai ter de ser reavaliado isso, com inflação baixa. Atingindo esse bom equilíbrio, talvez as coisas vão se resolvendo daqui para frente. Estamos quase virando a página da questão do déficit público, virando para superávit, e aí a nossa discussão é qual é o superávit que vai ser o necessário para equilibrar a dívida."

O secretário também ressaltou que a proposta de ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil está sendo trabalhada por uma equipe "muito técnica" e rejeitou a avaliação de que a compensação do benefício pela tributação dos muito ricos irá gerar impactos para grandes empresas que já recolhem tributos de forma "adequada".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.