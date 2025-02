Caixa tem lucro líquido recorrente de R$ 4,581 bi no 4º trimestre, alta de 59,7% em um ano

A margem financeira bruta do banco, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, foi de R$ 16,332 bilhões no quarto trimestre de 2024, queda de 6,8% em 12 meses. No acumulado de 2024, somou R$ 61,587 bilhões - 1,3% acima do registrado em 2023. As receitas nas operações de crédito aumentaram 1,9% no ano.

A Caixa teve retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) recorrente de 10,43% no quarto trimestre, 1,97 ponto porcentual maior que o registrado no fim de 2023. O patrimônio líquido da Caixa era de R$ 140,152 bilhões no encerramento do trimestre, crescimento de 9,1% em um ano.

Pelo critério contábil, o banco público teve ROE de 10,07%, aumento de 0,73 ponto no mesmo intervalo comparativo. Os números demonstram a alta no lucro do banco público em 2024.

Os ativos da Caixa fecharam o quarto trimestre em R$ 2,030 trilhões, alta de 10,9% no comparativo anual.

Além da carteira de crédito, o dado contabiliza a carteira de títulos e valores mobiliários e de derivativos, que chegou a R$ 303,548 bilhões, alta de 7,6% em um ano.

Estes números não incluem fundos administrados pelo banco, como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Com estes, o total sobe a R$ 3,487 trilhões, alta de 8,5% em um ano.