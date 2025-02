Caminho para enfrentar protecionismo é fortalecer instituições do multilateralismo, diz Alckmin

O vice-presidente também chamou a atenção para a necessidade de fortalecer as relações comerciais com os países vizinhos. "Na América do Norte, 50% do comércio é entre eles. Na Europa, 60%. Na Ásia, até 70%. Na América Latina, 26%", disse.

O aumento desse porcentual, avaliou, está no avanço do Mercosul.

No evento, Alckmin também respondeu perguntas dos estudantes do IDP. Entre as questões, disse que o foco da educação no País precisa ser um maior investimento no ensino infantil, de zero a 5 anos. "E para o Fundamental e Médio, o máximo possível em ensino integral."