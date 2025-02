Capitalização cresce 6,8% em 2024, com arrecadação de R$ 32 bi, mostra Fenacap

O volume de reservas técnicas do setor chegou a R$ 41,5 bilhões, e a Fenacap espera elevar o total a R$ 100 bilhões em quatro anos. A entidade vê novas avenidas de expansão na garantia a licitações, por exemplo.

"Estamos animados para este ano e, em parceria com as associadas, vamos avançar em ações como a implementação da possibilidade de uso dos títulos como garantia em licitações, contratos públicos e Parceria Público-Privadas, de acordo com a nº 14.770/23", diz o presidente da Fenacap, Denis Morais.