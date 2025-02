CBA tem prejuízo líquido de R$ 56 mi no 4º trimestre de 2024

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) apresentou prejuízo líquido de R$ 56 milhões, frente a um prejuízo de R$ 586 milhões registrado um ano antes. O Ebitda ajustado foi de R$ 486 milhões, 377% maior do que o realizado no mesmo período de 2023. Enquanto isso, a receita líquida foi de R$ 2,3 bilhões, alta de 20%.

No consolidado do ano, o prejuízo líquido foi de R$ 73 milhões, frente a um prejuízo de R$ 810 milhões registrados no ano anterior. O Ebitda ajustado foi de R$ 1,380 bilhão, 350% maior na comparação com o realizado em 2023. Já a receita líquida foi de R$ 8,173 bilhão, alta de 11%.

Responsável por 96% da receita consolidada da companhia, o negócio de alumínio atingiu receita líquida de R$ 2,2 bilhões no quarto trimestre, uma alta de 20% ante o quarto trimestre de 2024. Essa alta se deu graças ao avanço de 18% no preço médio do alumínio negociado na London Metal Exchange (LME).