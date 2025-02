CEO da Alcoa pleiteará isenção de tarifas para importações de aço do Canadá

Para o executivo, aproximadamente 100 mil empregos na indústria do alumínio podem estar em risco devido às medidas tarifárias propostas pelo presidente Trump.

Uma tarifa de 25% sobre as importações de alumínio poderia resultar no corte de cerca de 20 mil empregos diretos na indústria de alumínio dos EUA e em até 80 mil empregos indiretos, disse Oplinger.

"Estamos claramente defendendo isso com base no fato de que isso é ruim para a indústria do alumínio nos EUA", disse. "É ruim para os trabalhadores americanos." Fonte: Dow Jones Newswires