Comércio de bens do G20 cai e de serviços tem desempenho misto no 4º tri de 2024, aponta OCDE

Nos Estados Unidos, as exportações de bens recuaram 2,2%, em razão, principalmente, dos embarques menores de bens de capital, incluindo computadores e aeronaves. As importações aumentaram 0,7%, impulsionadas pelo aumento das compras de suprimentos industriais, metais e ouro.

As exportações de serviços aumentaram 2,6% nos Estados Unidos, com crescimento na maioria das categorias de serviços, enquanto as importações cresceram 3,4%, impulsionadas por pagamentos mais elevados para viagens, seguros e serviços financeiros.

Ainda de acordo com o relatório, na União Europeia, as exportações de mercadorias contraíram 2,6% no quarto trimestre de 2024, com a redução das vendas de automóveis e peças pesando no crescimento das exportações para Alemanha, França e Itália. As importações de mercadorias também caíram (2,7%), refletindo em parte a menor procura de produtos farmacêuticos e químicos orgânicos na Alemanha e a redução das compras de energia pela França.

Brasil

As exportações do Brasil aumentaram 2,7%, refletindo maiores receitas provenientes de viagens e serviços de ICT, enquanto as importações caíram 2,8%