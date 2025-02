'Enquanto o mundo demandar petróleo, teremos que ter oferta', diz Alexandre Silveira

Para o leilão de reserva de capacidade previsto para junho, o governo vetou térmicas que utilizam como combustível carvão mineral, óleo diesel ou óleo combustível.

Haverá a contratação de empreendimentos de geração termoelétrica a gás natural e a biocombustíveis. "É a térmica que segura nosso sistema nos momentos de pico (de demanda)", disse Silveira, na CEO Conference 2025, organizada pelo BTG Pactual.

O ministro afirmou que a perspectiva para leilão de reserva de capacidade é boa, com "muita participação". "Já temos cadastrados 327 projetos, claro, é um cadastramento. Termina-se nos leilões com 40% a 50% disso, porque tem que ter garantia do gás e uma série de exigências. São mais de 70 GW", disse Silveira.

Segundo ele, possíveis rotas com a Argentina para escoamento de gás natural estão sendo estudadas.

Ele declarou que já houve assinatura de acordo com o governo do país vizinho para a importação, pelo Brasil, de gás produzido por meio fraturamento hidráulico (fracking).

Uma das vias em estudo é um duto que liga a Argentina até a termelétrica de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O problema é a limitação na infraestrutura. Seria necessário um gasoduto de aproximadamente 594 quilômetros para poder ligar essa oferta da Argentina.