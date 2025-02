Fintech brasileira Dock fornecerá estrutura para Bre-B, o 'Pix' colombiano

"O projeto do Bre-B com o Credibanco conecta-se com tudo o que acreditamos na Dock, nosso propósito central é alcançar a inclusão financeira na América Latina", diz em nota o CEO da Dock, Antonio Soares. "Com o Bre-B, reafirmamos nosso compromisso de democratizar o acesso a serviços financeiros, criando oportunidades de progresso para toda a região."

"Nossa proposta é a única que nasce 100% na nuvem, projetada especificamente para o Bre-B, o que garante fácil implementação, adoção rápida e inovação em diferentes casos de uso", afirma o presidente do Credibanco, Ricardo Zambrano.

Para garantir a segurança das transações, as empresas firmaram um acordo com a Feedzai, especializada na prevenção de fraudes através de inteligência artificial. A empresa já atua no Pix brasileiro.