Haddad afirma que consignado privado é algo estrutural que ajudará muito trabalhadores

O mesmo avanço pode acontecer com a possibilidade de microempreendedores usarem a receita do Pix como garantia no crédito, medida já em estudo pelo Ministério da Fazenda, mencionou.

O chefe da equipe econômica ainda citou que fez um apelo para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), designar um relator para o projeto que trata da consolidação legal das infraestruturas do mercado financeiro, já aprovado na Câmara no ano passado.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o destravamento da proposta é uma das apostas da Fazenda para o pós-carnaval.

"Uma democratização do crédito pode fazer muita diferença no Brasil, que é uma terra também de empreendedores. Nós temos muitos trabalhadores, mas nós temos muita gente que quer empreender e fica limitado pelas altas taxas de juros", disse Haddad.