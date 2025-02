Haddad cita Trump e diz que mercado hoje está muito mais tenso do que em outros tempos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 25, que o mercado está mais tenso na comparação com outros momentos da história e citou a turbulência vivida nos Estados Unidos, com a falta de previsibilidade sobre as ações do novo governo Trump. "De fato, quando você vê uma turbulência na economia americana, do que as autoridades econômicas daquele país vão fazer e da dependência do mundo em relação a essas decisões, as pessoas estão mais tensas. E não é só no Brasil, está todo mundo tenso. Eu converso toda semana com alguma autoridade de outro país", disse Haddad, ao participar do painel Cenário Econômico 2025 na CEO Conference 2025, organizada pelo BTG Pactual.

Ele citou sua recente viagem ao Oriente Médio que, de acordo com o ministro, enfrenta uma pressão "enorme" dos Estados Unidos para baixar o preço do petróleo "meio que na marra".

"Definindo até o preço, 'vai ter que ser tanto para ajudar na desaceleração da inflação nos Estados Unidos'. Isso vai comprometer crescimento, investimento, uma série de coisas que eles tinham planejado até 2030, eles possivelmente vão ter que refazer cálculos e tudo mais", afirmou Haddad. "A situação externa é mais desafiadora".