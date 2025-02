Haddad critica quem pressiona por ajuste fiscal via lobbies sem fazer mudança no próprio setor

Grau de investimento

O ministro também defendeu que o Brasil não vai conseguir atingir o grau de investimento se não olhar de maneira correta os números do orçamento, voltando a destacar os gastos tributários. Ele ressaltou as despesas que já estão contratadas pela Constituição e que, por isso, não há como "escapar" delas.

Para Haddad, o Brasil não vai conseguir mudar, por exemplo, a regra que alimenta o Fundeb, "bomba" jogada pela última gestão para "esse governo pagar".

"Então não adianta inventar. Teve emenda constitucional multiplicando por dois, três, o aporte da União para o Fundeb e aí no ano seguinte você vai convencer os mesmos parlamentares que aprovaram e festejaram a emenda constitucional a mudar as regras? Não vai acontecer. Então a gente tem que ter clareza do que é possível fazer. E aí fazer a conta chegar em quem tem como pagar. Que é essa obsessão do presidente Lula", disse Haddad.

O ministro ainda argumentou que o combate ao lobby precisa ser feito com transparência e mobilização da opinião público, repetindo sua avaliação de que a verdadeira "caixa preta" é a do Orçamento, com as várias vantagens aprovadas para diferentes setores. "Porque falava-se muito de caixa preta do BNDES, abriram a caixa preta e não acharam nada, porque lá no BNDES tudo foi sempre transparente", disse. "Você não vai escapar dos números que eu acabei de te apresentar aqui. Pode trocar governo, pode trocar presidente, pode trocar ministro da Fazenda. O Brasil não vai conseguir atingir o grau de investimento se não mirar os números certos do orçamento."