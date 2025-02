Lucro da 3tentos cresce 31,8% em 2024 para R$ 756,4 milhões

Sobre o resultado ano, destacou o ritmo de crescimento: "A gente vem crescendo de forma sólida, estruturada, tanto nas operações comerciais quanto industriais", afirmou.

O executivo ressaltou o avanço da empresa em todos os segmentos. A receita com insumos agrícolas cresceu 10,9%, para R$ 2,82 bilhões. A área de grãos teve expansão de 84,4%, atingindo R$ 3,26 bilhões, enquanto a área industrial, que inclui processamento de soja e produção de biodiesel, registrou alta de 43,9%, totalizando R$ 6,75 bilhões.

Dumoncel destacou, ainda, o retorno sobre o capital investido (ROIC), que atingiu 24,7%, o maior nível desde o IPO da companhia. "Eu fico muito convencido quando a gente vê um ROIC de 25%. Ele retrata o nível de integração entre os negócios e o nível de sinergia", disse. "Isso nos diz muito claramente para que lado a gente está indo."

O impacto financeiro no trimestre também foi resultado da marcação a mercado de contratos de hedge. A empresa registrou um resultado operacional positivo (RVJ) de R$ 365 milhões ao longo de 2024, mas teve um efeito negativo de R$ 241 milhões no último trimestre com ajustes contábeis desses contratos.

"Isso acontece porque no último trimestre do ano é quando fechamos e reconhecemos financeiramente muitos desses contratos. O impacto é pontual no trimestre, mas no consolidado do ano seguimos com um balanço equilibrado", disse Dumoncel.

A empresa aprovou a distribuição de R$ 94,9 milhões em dividendos, alta de 61% sobre o ano anterior, equivalente a 12,5% do lucro líquido. "No primeiro ano, nós distribuímos 5%, porque tínhamos acabado de fazer o IPO. No segundo e terceiro anos, 10%. E nesse ano fizemos 12,5%, porque foi um ano realmente muito positivo para a companhia", disse Dumoncel.