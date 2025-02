Ouro fecha em queda em meio à realização de lucros e com tarifas de Trump no radar

O ouro fechou em queda nesta terça-feira, 25, com a realização de lucros pelos investidores após o metal preciso ter batido recorde de fechamento na sessão da segunda-feira. Os traders também se mantêm atentos às negociações de paz na Ucrânia e à efetivação de tarifas contra o Canadá e o México pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Nesta terça, o ouro para abril fechou com baixa de 1,49%, a US$ 2.918,80 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Dada a recuperação recorde do ouro no ano até o momento, os investidores financeiros especulativos poderiam ter tirado vantagem disso, construindo mais posições compradas, sugerem os analistas do Commerzbank.