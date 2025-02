Pela 1ª vez desde início da gestão Lula, mais pessoas acham que emprego vai piorar, diz pequisa

Pesquisa CNT divulgada nesta terça-feira, 25, mostra que a avaliação da população sobre a situação do emprego no Brasil contrasta com os dados oficiais do Ministério do Trabalho e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto os números oficiais mostram uma queda gradual do desemprego, mais pessoas ouvidas pela Pesquisa CNT dizem acreditar que a situação do emprego vai piorar nos próximos meses do que melhorar.

É a primeira vez no governo Lula que as expectativas negativas sobre o emprego superam as positivas. Para 31,7%, a situação vai piorar, enquanto para 30% vai melhorar. A maior fatia dos entrevistados (35,8%) afirmou que a situação vai ficar igual.

No fim do ano passado, o IBGE divulgou que o desemprego nunca esteve tão baixo no País. No trimestre encerrado em novembro, o porcentual de desocupados chegou a 6,1%, o menor da série histórica iniciada em 2012. Segundo o instituto, há 39,1 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada no Brasil, o maior patamar registrado pela pesquisa. O nível de ocupação (58,8%) também é o mais alto desde 2012.