Petróleo fecha em queda com receio de tarifas e queda de confiança do consumidor nos EUA

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, 25, e atingiram menor nível desde dezembro de 2024, à medida que as ameaças de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre produtos do Canadá e do México aumentam as preocupações com oferta e demanda. A commodity também ficou pressionada pelo dado de confiança dos EUA mostrar queda inesperada em fevereiro.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para abril fechou em queda de 2,50% (US$ 1,77), a US$ 68,93 o barril, enquanto o Brent para maio, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 2,43% (US$ 1,81), a US$ 72,50 o barril.

Trump afirmou na segunda-feira que as tarifas sobre importações do México e do Canadá "irão adiante", após um adiamento de 30 dias.